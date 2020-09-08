الوكيل رامي الإمام في حالة صحية مستقرة

أكد رئيس قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي سهلول الدكتور وليد نعيجة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بخصوص وفاة وكيل الحرس رامي الإمام الذي اصيب في العملية الإرهابية التي جدّت مؤخرا بجهة أكودة من ولاية سوسة، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وكان الدكتور نعيجة قد أكد في تصريح له أمس الاثنين، أن المصاب في غيبوبة اصطناعية حاليا، وكان قد تعرّض إلى عملية دهس ثم 5 عمليات طعن بالرئة والكبد والأمعاء كما أصيب بارتجاج على مستوى الرأس .

وللتذكير فقد أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

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