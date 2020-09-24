الوكيل رامي الإمام يتماثل تماما للشفاء

قامت والية سوسة رجاء الطرابلسي بمعية حسين بوشهوة المعتمد الأول مساء اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، بعد تماثله التام للشفاء بزيارة الوكيل رامي الإمام للإطمئنان على صحته والرفع من معنوياته.

وأعربت الوالية بالمناسبة عن تقديرها للتضحية التي قدمها من أجل الذود عن حرمة البلاد وتفانيه في أداء واجبه على أحسن وجه .

كما ثمنت المجهودات المبذولة من طرف كل الإطار الطبي و الشبه الطبي و الإداري بالمستشفى الجامعي بسهلول الذين برهنوا عن كفاءة عالية و احترافية متميزة ساهمت في انقاذ حياة البطل الذي جرح في العملية الإرهابية الجبانة و العودة معافى إلى أحضان عائلته المصغرة و الكبرى.

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