الوكيل رامي الإمام يستفيق من غيبوبته

أكد وزير الصحة فوزي مهدي خلال ندوة صحفية الأربعاء 9 سبتبمر 2020، إن وكيل الحرس الوطني رامي الامام الذي أصيب في هجوم أكّودة الارهابي قد استفاق اليوم من غيبوبته وحالته في تحسّن.

وكان رئيس قسم الانعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي سهلول الدكتور وليد نعيجة قد أكد في تصريح له مطلع الأسبوع الجاري، أن المصاب في غيبوبة اصطناعية حاليا، وكان قد تعرّض إلى عملية دهس ثم 5 عمليات طعن بالرئة والكبد والأمعاء كما أصيب بارتجاج على مستوى الرأس .

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