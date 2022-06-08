الولاة الجُدد يُؤدون اليمين

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 08 جوان 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الآتي ذكرهم:

- منذر بن سيك علي، والي ولاية المنستير،

- خالد النوري، والي ولاية أريانة،

- محمّد العشّ، والي ولاية زغوان،

- رضا الركباني، والي ولاية القصرين،

- حافظ الفيتوري، والي ولاية تطاوين،

- عبد الحليم حمدي، والي ولاية سيدي بوزيد،

- سمير كوكة، والي ولاية جندوبة،

- صباح ملاك، والية ولاية نابل،

- مصباح كردمين، والي ولاية قابس،

- وليد العباسي، والي ولاية سليانة،

- فاخر الفخفاخ، والي ولاية صفاقس،

- محمد الطيب الخليفي، والي ولاية قبلي.

وانعقد هذا الموكب بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

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