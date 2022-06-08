الولاة الجُدد يُؤدون اليمين

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 08 جوان 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الآتي ذكرهم:
- منذر بن سيك علي، والي ولاية المنستير،
- خالد النوري، والي ولاية أريانة،
- محمّد العشّ، والي ولاية زغوان،
- رضا الركباني، والي ولاية القصرين،
- حافظ الفيتوري، والي ولاية تطاوين،
- عبد الحليم حمدي، والي ولاية سيدي بوزيد،
- سمير كوكة، والي ولاية جندوبة،
- صباح ملاك، والية ولاية نابل،
- مصباح كردمين، والي ولاية قابس،
- وليد العباسي، والي ولاية سليانة،
- فاخر الفخفاخ، والي ولاية صفاقس،
- محمد الطيب الخليفي، والي ولاية قبلي.
وانعقد هذا الموكب بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
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