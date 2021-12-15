أمريكا تُرحّب بإعلان سعيد عن جدول زمني للإصلاح والانتخابات

رحّب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن جدول زمني يرسم مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية .

وأعرب المتحدث الأمريكية عن تطلع بلاده إلى عمليّة إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة.

كما أكّد نيد برايس أن الولايات المتّحدة تدعم تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحرّيّات، مشددا على أن بلاده ملتزمة بالشراكة مع تونس.

كلمات البحث :إصلاح;الولايات المتحدة الأمريكية;انتخابات;سعيد