الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس توقيا من كورونا والإرهاب

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بلجيكا تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس دعت السفارة البلجيكية في تونس في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بفيسبوك أمس الجمعة 25 ...

مُجدداً: تونس تدعو ايرلندا إلى مراجعة تحذير السفر إليها التقى وزير الشؤون الخارجية "خميس الجهيناوي" يوم أمس الأحد 15 جانفي 2017، على هامش مشاركته ...