الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس توقيا من كورونا والإرهاب

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقيا من الإرهاب.
وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إشعارا صحيا للسفر من المستوى الرابع لتونس بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا .
وأشارت الوزارة إلى أن الجماعات الإرهابية في تونس تواصل التخطيط لهجمات محتملة دون سابق إنذار كاستهداف المواقع السياحية ووسائل النقل والمتاحف والمنتزهات والفنادق والمهرجانات والنوادي الليلية والمطاعم والمواقع الدينية والأسواق والمراكز التجارية والمرافق الحكومية وقوات الأمن.
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