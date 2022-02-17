الولايات المتحدة تطلق برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغرى التونسية

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية برنامج قروض بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لدعم المؤسسات الصغرى التونسية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) بالشراكة مع البنك العربي لتونس (ATB) .

وبينت سفارة الولايات المتحدة في تونس يأن السفير دونالد بلوم انضم إلى المدير العام للبنك العربي لتونس أحمد رجيبة لإطلاق هذه الشراكة التي ستمكن من توسيع وتسريع الإقراض التجاري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقد صرح دونالد بلوم من خلال التركيز على المناطق المحرومة، بأن هذه المبادرة ستعمل على تسهيل قروض بقيمة 35 مليون دولار من البنك العربي لتونس (ATB) لفائدة المؤسسات الصغرى في جميع أنحاء البلاد في وقت تواجه فيه تونس وضعًا اقتصاديًا صعبًا.

وبينت السفارة بأن هذه الشراكة تُؤكّد رغبة الحكومة الأمريكية في دعم تونس من خلال تعبئة موارد رأس المال الخاص من أجل نجاح المؤسسات الصغرى، كما تبين التزامها بدعم نمو ونجاح القطاع الخاص التونسي.

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