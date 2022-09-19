الولايات المتحدة تمنح روبوتات للكشف عن المتفجرات لوحدات الأمن التونسي

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس أنه تم مؤخراً، منح روبوتات للكشف عن المتفجرات لوحدات الأمن التونسي.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الروبوتات تعتبر أداة مهمة في حماية الأماكن العامة والتجمعات من خطر العبوات الناسفة، وكذلك حماية أرواح خبراء المتفجرات الذين يتم استدعاؤهم لإبطال مفعول هذه التهديدات والتخلص منها.

وأكد سفارة أمريكا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالشراكة الأمنية مع تونس، ويركز دعمها على الدور القيم الذي تلعبه تونس كحليف رئيسي من خارج الناتو في توفير الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية.

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