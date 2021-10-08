الولايات المتحدة قلقة من استخدام تونس المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، عن قلق وخيبة أمل الولايات المتحدة حيال التقارير الأخيرة من تونس التي تتعلق بحرية الصحافة والتعبير واستخدام المحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية.

واعتبر برايس أنه من الأهمية بمكان أن تلتزم الحكومة التونسية بتعهداتها باحترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الدستور التونسي وتم التأكيد عليه في المرسوم الرئاسي 117.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية رئيس الجمهورية رئيسة الحكومة المكلفة إلى الاستجابة لدعوات الشعب التونسي في تحديد خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة تشمل المجتمع المدني وكل القوى السياسية.

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