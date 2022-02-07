الولايات المتّحدة تُعبر عن قلقها البالغ من قرار سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في ندوة صحفية اليوم الاثنين، عن القلق البالغ للولايات المتّحدة إزاء ما دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من حلّ للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظّفيه من دخول مقرّه.

وشدد برايس على أن القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها.

وجدّدت الولايات المتّحدة دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.

كما حثّت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة التونسية في هذا الظرف الدقيق،على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس.

كلمات البحث :المجلس الأعلى للقضاء;الولايات المتّحدة