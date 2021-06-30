الولباني: نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا ستكون طيبة

أكد مدير عام الامتحانات عمر الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الأربعاء، أن نتائج امتحان الباكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2021، ستكون طيبة استنادا إلى تقدم عملية اصلاح الاختبارات الكتابية التي اجتازها المترشحون خلال الفترة من 16 و 17 و18 و21 و22 و 23 جوان الجاري .

وأوضح الولباني بأن المعطيات الأولية تشير إلى تسجيل نتائج طيبة، دون أن يقدم توقعات حول النسبة العامة للنجاح خلال الدورة الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها عبر الإرساليات القصيرة يوم 3 جويلية 2021 وبالمعاهد الأصلية للمترشحين يوم 4 جويلية القادم.

وأشار الولباني إلى أن وزارة التربية توفقت أيضا بالتعاون مع كل شركائها في تنظيم الدورة الرئيسية لدورة الباكالوريا التي اجتازها أكثر من 134 الف مترشح.

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