اليعقوبي: قرار حجب الأعداد نجح بشكل كبير ونتّجه نحو التصعيد

أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الخميس، أن قرار حجب الاعداد الذي سبق ان اتخذته الهياكل النقابية نجح بشكل كبير، مؤكدا أن القرار تم اتخاذه بسبب تعنت الاطراف الحكومية وانقطاع المفاوضات.

وأكد اليعقوبي انقطاع المفاوضات مع وزارة التربية التي لم تقم الى حد الان بدعوة الاطراف النقابية، مشددا على أن هذا يفرض حلا واحدا متبقيا وهو التصعيد.

وأبرز اليعقوبي بأن اجتماعات للهيئة الادارية ستعقد السبت المقبل للتباحث في جملة من المقترحات من بينها مواصلة المقاطعة الادارية وتجنب الاضرابات في المرحلة الحالية.

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