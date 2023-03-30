اليعقوبي: لا وجود لاتّفاق مع وزارة التربية وقرار حجب الأعداد قائم

أكّد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعيد اليعقوبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الخميس، أنه لا تقدم حاصل في المفاوضات مع وزارة التربية ولا وجود لأي اتفاق معها، مشددا على أن قرار حجب الأعداد قائم، نافيا ما رُوّج له مؤخرا بخصوص وجود اتفاق مع الوزارة سيتم الإمضاء عليه، وفق تعبيره.

وأبرز اليعقوبي بأن الالتزام بقرار الحجب يزداد تأكيدا حتّى التوصل الى اتفاق يستجيب الى مطالب المدرسات والمدرسين .

وأضاف اليعقوبي: « علينا جميعا أن ننتبه الى كل ما يمكن أن يربك مسارنا النضالي فالجامعة العامة هي المصدر الوحيد للإعلام » .

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قررت يوم 27 فيفري المنقضي، مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني على غرار الثلاثي الأول، مطالبة المدرسين بالإلتزام بقرار حجب الأعداد عن الإدارة.

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