اليعقوبي يدعو وزارة التربية للاستجابة للحد الأدنى من مطالب واستحقاقات المدرسين

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، إن الحكومة جلست على طاولة الحوار بعد 6 أشهر من اتخاذ قرار حجب الأعداد وبدأت في التفاوض مع الجامعة بعقلية متعثرة بعدم التعاطي مع المطالب الشغلية ومع المسائل الاجتماعية .

واضاف اليعقوبي أن هناك جزء من المطالب يتعلق بمكتسبات تاريخية من المفترض لا يتم التفاوض فيها على غرار الترقيات والمنح وأن واقع المالية العمومية لا يسمح للحكومة باتخاذ قرار أحادي بعدم منحها دون التشاور مع الطرف الاجتماعي.

وأشار اليعقوبي إلى أن هناك مطالب جديدة فرضتها الوضعية الاقتصادية للأساتذة من بينها الترفيع في المنح وحل مشكلة الأساتذة التواب وتسوية وضعياتهم الهشة، مضيفا أنه تم الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة باعتبار المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية المشتركة.

واعتبر البعقوبي أن البيان الذي اصدرته مساء أمس وزارة التربية، خارج السياق ولا يخلو من التهديد والتصعيد ولا يؤشر إلى وجود أفق على عكس خطاب الوزير الذي عبر فيه على التفهم، مجددا الدعوة للطرف الحكومي لاستغلال هامش الوقت المطروح والتعاطي مع ملف المدرسين بعقلية الإيفاء بالالنزامات والاستجابة لحد أدنى من المطالب والاستحقاقات.

وفي سياق متصل، شدد اليعقوبي على أن امتحانات الباكالوريا وختم التعليم الأساسي مهمة وطنية لا يحق لاي طرف المساس بها ولا حل سوى الاتفاق .

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