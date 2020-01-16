اليوم: آخر أجل لتقديم الأحزاب والكتل مقترحاتهم لرئاسة الحكومة

تنتهي اليوم الخميس 16 جانفي 2020، المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرونها الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا الأحزاب والكتل إلى بيان دواعي مقترحاتكم المكتوبة لهذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك.

واعتبر رئيس الجمهورية في المكتوب الذي وجهه سابقا للأحزاب، أن تقديم المقترحات في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور.

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