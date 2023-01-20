اليوم: أجواء باردة مع أمطار ورياح قوية

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الليلة: أجواء باردة مع أمطار غزيرة بهذه المناطق يتميز طقس الليلة، ببعض الأمطار المتفرقة و الرعدية أحيانا بالمناطق الساحلية الشرقية وبتونس ...

اليوم وغدًا: أمطار هامة ورياح قوية مع انخفاض ملحوظ في الحرارة يتميز الوضع الجوي اليوم الجمعة وغدًا السبت 14 و15 ديسمبر 2018، بوصول كتل هوائية باردة إلى من ...

التقلبات الجوية متواصلة الليلة: أمطار رعدية مع برد ورياح قوية أكد المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم السبت، أن التقلبات الجوية مازالت متواصلة الليلة ...

طقس بارد مع رياح قوية يتميز طقس اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، بتواصل هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية، والنشر ...