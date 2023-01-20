اليوم: أجواء باردة مع أمطار ورياح قوية

يتميز طقس اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، بأجواء باردة مستمرة بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 9 و14 درجة وتكون بين 14 و18 ببقية الجهات.
أمطار متفرقة متوقعة بالشمال وتكتسي صبغة رعدية بأقصى الشمال، مع صحو منتظر ببقية المناطق.
تُعتبر شدة الرياح أبرز العناصر الجوية بالمناطق الساحلية و بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.
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