اليوم: أجواء شتوية خالصة مع انخفاض حاد في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس، بأجواء شتوية خالصة والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمناطق الجبلية الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر.

انخفاض حاد في الحرارة لتتراوح القصوى بين 5 و12 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 12 و17 ببقية الجهات.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

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