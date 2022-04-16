اليوم: أجواء شتوية وغيث نافع

اخر تحديث : 16/04/2022

أمطار

تتميز انطلاقة نهار اليوم السبت، بأجواء شتوية وبالغيث النافع الذي تبقى مؤشراته حاضرة خلال فترات هذا اليوم حيث يكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب المناطق و مع رياح من القطاع الشمالي .
تكون سرعة الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و المرتفعات و محليا الجنوب ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية و تصل الى 23 درجة بالجنوب الغربي.


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