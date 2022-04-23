اليوم: أجواء صيفية ودرجات حرارة مرتفعة

تكون انطلاقة نهار اليوم السبت، متميّزة بظاهرة الضباب الكثيف في ربوع الشمال الغربي، مساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومن المنتظر تقشّعه في الساعات القليلة القادمة التي ستتميّز بأجواء صيفية و بدرجات حرارة مرتفعة مقارنة بمعدّلات هذه الفترة، حيث تكون متراوحة بين 26 و 32 درجة و تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات.
يكون الطقس عامة صاف إلى قليل السحب، و الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات بداية الليل ببعض مناطق الشمال، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.
كلمات البحث :أجواء صيفية;حرارة;طقس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.