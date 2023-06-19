اليوم..أكثر من 32 ألف تلميذ يشرعون في اجتياز مناظرة «النوفيام»

يشرع 32 ألفا و548 مترشحا، اليوم الاثنين، في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (مناظرة النوفيام، مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية)، وذلك على مدى أيام 19 و20 و21 جوان الجاري للتناظرعلى 3450 مقعدا بالمعاهد النموذجية.

ويتوزّع المترشحون بين 20 ألفا و 236 مترشحة و12 ألفا و 312 مترشحا من الذكور لتستحوذ بذلك نسبة الاناث على النصيب الأكبر 62 بالمائة مقابل 32 بالمائة للذكور.

كما يجتاز 261 مترشحا خلال ذات الفترة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، على أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يوم 4 جويلية 2023.

وقد خصّصت وزارة التربية لهذا الامتحان 251 مركز اختبارات كتابية و27 مركز ايداع ومركز تحويل المواضيع إلى البراي و4 مراكز تجميع و6 مراكز اصلاح الاختبارات موزعة على كامل تراب الجمهورية.

كلمات البحث :النوفيام;تلميذ;مناظرة