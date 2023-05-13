اليوم: أمطار رعدية أحيانا غزيرة بالشمال والوسط

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار رعدية منتظرة بالشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال والمناطق الغربية مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة، مع صحو مرتقب جنوب البلاد.

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج شرق البلاد.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و27 درجة بالشمال والوسط وبين 29 و38 بالجنوب كما تصل إلى 41 بالبرمة وبرج الخضراء.

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