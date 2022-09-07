اليوم: أمطار رعدية أحيانا غزيرة مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

تتواصل مؤشرات طقس اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، على الوتيرة نفسها التي ميزت الـ 24 ساعة الفارطة مع أجواء مغيمة جزئيا الى كثيفة السحب بالشمال والوسط مع امطار رعدية تكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و41 ببقية الجهات.
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