اليوم: أمطار رعدية أحيانا غزيرة مع رياح تتطلب اليقظة

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بأمطار رعدية متواصلة بالشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، مع أجواء مغيمة جزئيا بالجنوب.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب شرق البلاد ومضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 28 و38 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بالبرمة وبرج الخضراء.

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