اليوم: أمطار رعدية بالشمال والوسط

يتميز طقس اليوم الاثنين 29 ماي 2023، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي في الصباح، مع صحو منتظر جنوب البلاد.

يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، بين 23 و28 ببقية المناطق كما تصل إلى 33 بالجنوب الغربي و37 بأقصى الجنوب.

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