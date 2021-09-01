اليوم: أمطار رعدية متوقعة بالشمال والوسط

يتميز أول أيام شهر سبتمبر بمؤشرات اضطرابات جوية، حيث من المتوقع حدوث أمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة تزامنا مع هبات رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات وبخليج قابس.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي وتكون بين 36 و42 ببقية الجهات كما تصل إلى 44 بأقصى الجنوب.

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