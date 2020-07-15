اليوم: أمطار رعدية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، بتغييرات متوقعة والجديد هو مؤشرات الأمطار الرعدية الحاضرة بالشمال والوسط والتي من المتوقع أن تكون بكميات ضعيفة إلى متوسطة.

انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبجهة الساحل وتكون بين 34 و39 ببقية الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والسباحة ممكنة مع ملازمة الحذر اخر النهار.

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