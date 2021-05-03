اليوم: أمطار رعدية مع انخفاض في الحرارة

تتميز انطلاقة الأسبوع، بمؤشرات أمطار رعدية منتظرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب بكميات ضعيفة إلى متوسطة، وقد يرافق نشاط السحب الرعدية تساقط البرد باماكن محدودة.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون بين 25 و30 ببقية الجهات.

الرياح شرقية وتكون معتدلة عموما كما تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم محليا بالجنوب، أما البحر فمضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

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