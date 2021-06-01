اليوم: أمطار رعدية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021، بمؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة حاضرة اليوم بالشمال ومحليا الوسط، مع طقس أحيانا كثيف السحب بالجنوب.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 28 و33 ببقية الجهات.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، كما تتجاوز مؤقتا 60 أثناء ظهور السحب الرعدية.

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