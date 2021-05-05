اليوم: أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة

تتواصل الاضطرابات الجوية اليوم الأربعاء 5 ماي 2021، حيث من المتوقع نزول الأمطار المتفرقة والرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 28 و34 ببقية مناطق البلاد كما تصل إلى 39 بأقصى الجنوب.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

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