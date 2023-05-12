اليوم: أمطار رعدية مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال والوطن القبلي، مع صحو مرتقب جنوب البلاد.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وتتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب شرق البلاد.

تتراوح الحرارة القصوى بين 18 و25 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 28 و35 بالجنوب كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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