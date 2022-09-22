اليوم: أمطار رعدية مع رياح تتجاوز 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، بأمطار رعدية بالشمال والمناطق الغربية وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا الوسط والجنوب الشرقي.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتجاوز سرعتها مؤقتا وفي شكل هبات 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

انخفاض مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون 27 و32 ببقية الجهات وتصل الى 35 بأقصى الجنوب.

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