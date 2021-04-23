اليوم: أمطار رعدية مع رياح تتطلّب اليقظة

تتواصل اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة والتي تكون مؤقتا رعدية حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط وسواحل الجنوب الشرقي، تكون بين 27 و32 درجة ببقية الجهات.

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