اليوم: أمطار رعدية مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأمطار رعدية منتظرة بالسواحل الشمالية والجنوب وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية للشمال والوسط.

نشاط الرياح متواصل قرب السواحل ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وأثناء مرور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 23 و29 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 29 و34 بالجنوب كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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