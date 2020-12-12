اليوم: أمطار رعدية مع رياح تصل إلى 70 كلم/س

تتواصل اليوم السبت، التقلبات الجوية والأمطار الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون الامطار احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و20 ببقية الجهات كما تصل إلى 22 محليا بالجنوب.

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