اليوم: أمطار رعدية مع رياح تصل إلى 70 كلم/س

تتواصل اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، الأمطار الرعدية في الساعات الأولى للنهار بالشمال والسواحل الشرقية للبلاد وتكون محليا غزيرة، مع سحب عابرة ببقية الجهات .

ويُعد أبرز العناصر الجوية هو هبوب الرياح القوية والتي تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

كما سيساهم هبوب الرياح الشمالية في تراجع ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 23 و28 ببقية المناطق.

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