اليوم: أمطار رعدية مع رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س

سيشهد طقس اليوم الخميس، تغييرات منتظرة مع أمطار رعدية متوقعة بالشمال والوسط الغربي وتكون محليا غزيرة ليلا، ويكون الطقس أحيانا كثيف السحب ببقية الجهات .

ابرز العناصر الجوية هو شدة الرياح بالمناطق الساحلية وأثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ومن المنتظر ان تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

يتواصل ارتفاع الحرارة بالجنوب حيث من المنتظر أن تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة وتصل الى 40 بأقصى الجنوب الشرقي مع ظهور الشهيلي وتكون بين 24 و30 بالشمال والوسط.

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