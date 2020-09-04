اليوم: أمطار رعدية مع رياح قوية نسبياً

اخر تحديث : 04/09/2020

أمطار

تتواصل اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، مؤشرات الأمطار الرعدية بالسواحل الشرقية والجنوب الشرقي، أما بقية الجهات فستشهد فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة.
تكون الرياح قوية نسبياً قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب بخليجي الحمامات وقابس، متموج بالشمال.
ارتفاع طفيف مرتقب في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 26 بالمرتفعات، كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.


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