اليوم: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

تتواصل اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، التقلبات الجوية والأمطار المتفرقة والرعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي ومن المنتظر ان تكون احيانا غزيرة ببنزرت، نفزة و طبرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات كما تصل إلى 24 بتوزر.

تكون الرياح نشطة نسبيا قرب السواحل تصل سرعتها إلى مستوى 45 كلم/س والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

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