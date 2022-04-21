اليوم: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، بأمطار متفرقة ورعدية متواصلة بالشمال والوسط ومن المنتظر أن تكون احيانا غزيرة ببنزرت، نفزة وطبرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، مع سحب عابرة جنوب البلاد..

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

الحرارة في انخفاض ملحوظ بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 15 و22 درجة، تكون بين 24 و30 بالجنوب كما تصل إلى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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