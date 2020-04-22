اليوم: أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط وسحب عابرة بالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور الخلايا الرعدية، أما البحر فشديد الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والوسط وتتراوح القصوى بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 13 بالمرتفعات وفي استقرار بالجنوب وتتراوح بين 23 و 28 درجة و تصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.

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