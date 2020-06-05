اليوم: أمطار رعدية ومع رياح تصل إلى 70 كلم/س

سيشهد طقس اليوم الجمعة 5 ماي 2020، تغييرات بالجملة، من خلال الانخفاض المرتقب والملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بمستويات الأمس لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات، تكون بين 28 و33 ببقية المناطق كما تصل إلى 37 بالجنوب.

وتتواصل مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط صباحا، مع توقعات خلال فترة ما بعد الظهر بعودة فترات مشمسة تتخللها سحب عابرة بأغلب الجهات.

كما تتواصل شدة الرياح قرب السواحل والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بكافة المجالات البحرية وإمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي واردة في الساعات الأولى النهار.

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