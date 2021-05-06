اليوم: أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و40 مم بهذه الولايات

تتواصل اليوم الخميس 6 ماي 2021، التقلبات الجوية كما ستكون الأمطار الرعدية حاضرة خصوصا بالشمال والمرتفعات الغربية للبلاد.

ويتميز الطقس بخلايا رعدية ترافقها أمطار احيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة والقصرين خصوصا في فترة ما بعد الظهر، ومن ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل مناطق الشمال الشرقي على غرار تونس الكبرى، بنزرت، نابل و زغوان، وقد تتراوح الكميات القصوى بين 20 و40 مم، مع إمكانية تساقط أمطار متفرقة ببقية الجهات .

تكون الرياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، وتتجاوز أثناء ظهور السحب الرعدية 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بخليج قابس والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية المجالات البحرية.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 28 و34 ببقية مناطق البلاد كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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