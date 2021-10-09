اليوم: أمطار غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بهذه الجهات

يتواصل الوضع الجوي اليوم السبت، ملائما لنزول أمطار بالسواحل الشمالية، وتكون ذات صبغة رعدية بعد الظهر ومحليا غزيرة، ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال و المناطق الشرقية للوسط و الجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يتميز الطقس بتراجع سرعة الرياح بأغلب المناطق وتكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء مرور السحب الرعدية، بحر مضطرب فمتموج بالسواحل الشرقية.

درجات الحرارة في استقرار، حيث تتراوح القصوى بين 21 و 27 درجة بالشمال والوسط و في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و 31 درجة بالجنوب.

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