اليوم: أمطار غزيرة وبكميات هامة بهذه الجهات

يتواصل نزول أمطار مؤقتا رعدية خلال هذا اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بأقصى الشمال والمناطق الساحلية وتكون أحيانا غزيرة وبكميات تتراوح بين 30 و50 مليمترا بكل من بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها في شكل هبات 80 كلم/س لتشمل بقية مناطق الشمال والوسط بعد الظهر.

وأشار معهد الرصد الجوي إلى أمطار غزيرة تشهدها جهة الوطن القبلي و بكميات هامة وصلت في وقت وجيز إلى 69 مم.

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