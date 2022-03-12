اليوم: أمطار غزيرة ورياح قوية مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم السبت، بتغييرات منتظرة مع مؤشرات الغيث النافع على أغلب المناطق، بالشمال و الوسط و محليا الجنوب و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بعد الظهر و أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الرياح جنوبية قوية قرب السواحل و اثناء ظهور السحب الرعدية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب و مضطرب بخليج قابس والنشرات التحذيرية الخاصة بالملاحة و الصيد البحري تصبح سارية المفعول بداية من العاشرة صباحا.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 18 و 22 درجة ببقية المناطق و تصل محليا الى 25 درجة بالجنوب الشرقي.

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