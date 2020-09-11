اليوم: أمطار مؤقتا رعدية مع انخفاض في الحرارة

تتواصل التقلبات الجوية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، ومؤشرات الأمطار الرعدية مؤقتا المصحوبة بالبرد بأماكن محدودة مستمرة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية وتتفرع لتشمل تدريجياً بقية المناطق.

انخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 22 بالمرتفعات، بالجنوب نتوقع تسجيل قيم بين 29 و34 درجة وتصل إلى 39 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل والبحر مضطرب.

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