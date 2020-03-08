اليوم: أمطار مؤقتا رعدية مع رياح تصل إلى 70 كلم/س

يكون طقس اليوم الأحد 08 مارس 2020، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي و تكون مؤقتا رعدية، مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية غربية قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 17 و 21 درجة ببقية المناطق.

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