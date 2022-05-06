اليوم: أمطار مؤقتا غزيرة مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط ومن الممكن ان تكون مؤقتا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة مع سحب عابرة بالجنوب.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

انخفاض ملحوظ منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 16 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 24 و30 ببقية الجهات.

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