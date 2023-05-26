اليوم: أمطار بالجنوب الشرقي مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار متفرقة ومحلية ممكنة بالجنوب الشرقي ثم تشمل المرتفعات الغربية بعد الظهر، مع صحو منتظر ببقية الجهات.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب شرق البلاد ومتموج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 25 و30 ببقية مناطق البلاد.

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