اليوم: أمطار متفرقة تكتسي صبغة رعدية

تتواصل الاضطرابات الجوية اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، ومؤشرات نزول بعض الأمطار المتفرقة متواصلة بالشمال والسواحل الشرقية وتكتسي احيانا صبغة رعدية.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر متموج شرق البلاد ومضطرب بالشمال.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 24 و28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 28 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بأقصى الجنوب.

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